Criança atropelada no Complexo da Maré permanece internada

Segue internada a criança atropelada pela namorada de um traficante no RJ

Yasmin Prates, uma menina de 6 anos, continua internada após ser atropelada enquanto brincava no Complexo da Maré, Rio de Janeiro . A motorista responsável pelo acidente é Claudene da Silva Mendes, que fugiu sem prestar socorro. Yasmin teve a perna amputada e está em estado estável, aguardando nova cirurgia.

O incidente ocorreu quando Claudene deu ré com seu carro roubado e atingiu três crianças; duas já tiveram alta. Sem habilitação, Claudene se apresentou à delegacia três dias depois do acidente e agora enfrenta acusações de receptação, lesão corporal dolosa e omissão de socorro. Moradores localizaram o carro utilizado no atropelamento com frascos de substâncias ilícitas dentro. A defesa dela não comentou sobre o caso.

