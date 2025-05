Criança sofre tortura coletiva em rede social: investigação revela aumento de ‘estupro virtual’ Casos de violência digital contra menores crescem em plataformas online JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h48 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h48 ) twitter

‘Estupro virtual’: criança é ameaçada e exposta a tortura coletiva em rede social

Uma investigação policial revelou um caso alarmante de violência digital em que uma criança foi ameaçada e exposta a tortura coletiva em uma rede social. Os criminosos utilizam plataformas como o Discord para cometer abusos, atraindo vítimas com falso interesse e depois chantageando-as com conteúdo comprometedor.

O episódio recente envolveu uma vítima de 12 anos submetida a abusos por um agressor de apenas 16 anos. A polícia identificou que esses crimes ocorrem frequentemente no Discord, onde agressores usam servidores para realizar abusos e ganhar status entre outros jovens envolvidos nesses crimes.

Investigadores infiltrados nas plataformas já catalogaram centenas de vítimas e buscam responsabilizar todos os envolvidos. Especialistas destacam a necessidade urgente de regular as plataformas digitais para prevenir tais crimes. O Discord afirma colaborar com as autoridades, removendo conteúdos violentos e banindo usuários.

A orientação para pais é monitorar atentamente as atividades online dos filhos e preservar evidências em caso de suspeita de crime, procurando imediatamente a polícia para investigação.

