Criminosos em moto atiram em homem durante assalto em Salvador

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Homem foi baleado ao reagir a assalto em Salvador.

Crianças criminosos em moto tentaram roubar um taxista antes do ataque.

Vítima foi atingida na perna e está fora de perigo após cirurgia.

Polícia intensificou patrulhamento e investiga o caso; nenhum suspeito foi preso até agora.

No centro histórico de Salvador, um homem foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto por criminosos em uma moto. Durante o incidente, registrado como tentativa de roubo pela polícia, a vítima foi atingida na perna por um dos disparos enquanto retornava de uma caminhada com o celular na mão.

Testemunhas relataram que os criminosos estavam realizando um arrastão na região turística, tendo abordado um taxista antes do ataque ao pedestre. Um ambulante ajudou a socorrer a vítima, que foi levada ao hospital onde está fora de perigo e deve passar por cirurgia.

A polícia identificou a moto utilizada no crime e intensificou o patrulhamento na área. No ano anterior, Salvador teve uma das maiores taxas de roubos e furtos de celulares no Brasil, com mais de 35 mil aparelhos subtraídos em 2024 segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Até o momento, ninguém foi preso.

