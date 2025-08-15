Logo R7.com
Criminosos em moto atiram em homem durante assalto em Salvador

Vítima reagiu à abordagem no centro histórico; polícia investiga

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

No centro histórico de Salvador, um homem foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto por criminosos em uma moto. Durante o incidente, registrado como tentativa de roubo pela polícia, a vítima foi atingida na perna por um dos disparos enquanto retornava de uma caminhada com o celular na mão.

Testemunhas relataram que os criminosos estavam realizando um arrastão na região turística, tendo abordado um taxista antes do ataque ao pedestre. Um ambulante ajudou a socorrer a vítima, que foi levada ao hospital onde está fora de perigo e deve passar por cirurgia.

A polícia identificou a moto utilizada no crime e intensificou o patrulhamento na área. No ano anterior, Salvador teve uma das maiores taxas de roubos e furtos de celulares no Brasil, com mais de 35 mil aparelhos subtraídos em 2024 segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Até o momento, ninguém foi preso.

O que aconteceu no centro histórico de Salvador?

Um homem foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto por criminosos em uma moto.


Qual foi a consequência do ataque à vítima?

A vítima foi atingida na perna por um dos disparos e, após ser socorrida, foi levada ao hospital, onde está fora de perigo e deve passar por cirurgia.

Como os criminosos atuaram antes do ataque ao pedestre?

Testemunhas relataram que os criminosos estavam realizando um arrastão na região, abordando um taxista antes de atacar a vítima.


Qual é a situação da investigação policial até o momento?

A polícia identificou a moto utilizada no crime e intensificou o patrulhamento na área, mas até agora, ninguém foi preso.

