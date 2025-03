Criminosos sequestram ônibus no Rio de Janeiro em resposta à ocupação policial Ação criminosa usa veículos como barricadas em represália à presença policial JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 21h56 (Atualizado em 25/03/2025 - 21h56 ) twitter

Criminosos sequestram oito ônibus para criar barricada contra a PM no RJ

Criminosos sequestraram oito ônibus na zona norte do Rio de Janeiro, usando-os como barricadas em resposta à ocupação policial no Morro do São João. Os passageiros foram forçados a descer rapidamente, enquanto motoristas eram obrigados a bloquear as vias. A Polícia Militar informou que a ordem partiu de traficantes locais como represália às operações que buscam controlar conflitos entre facções rivais.

Na zona oeste, durante uma operação para capturar os assassinos do policial penal Henry dos Santos Oliveira, barricadas foram incendiadas na Vila Kennedy. Devido às ações policiais, atividades em 25 escolas públicas e três unidades de saúde foram suspensas. Até o momento, ninguém foi preso relacionado a esses incidentes.

Criminosos sequestram oito ônibus para criar barricada contra a PM no RJ

