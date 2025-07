Criminosos simulam acidentes para roubar motoristas em São Paulo Assaltos ocorrem quando vítimas saem do carro após falso atropelamento JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 00h03 (Atualizado em 15/07/2025 - 00h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ladrões simulam acidentes de trânsito para atacar vítimas quando elas descem do carro

Criminosos estão adotando novas táticas para roubar motoristas nas grandes cidades, como simular atropelamentos. Em um caso recente no centro de São Paulo, um homem que gravava a cena impediu que uma motorista fosse assaltada. A ação começa quando alguém finge ser atropelado, levando o motorista a sair do carro para prestar socorro. Nesse momento, os assaltantes aproveitam para agir.

Entre janeiro e maio, mais de 1.100 furtos e roubos a veículos em movimento foram registrados no estado de São Paulo, com 646 ocorrências na capital. Além dos atropelamentos simulados, criminosos também atiram pedras, simulam bloqueios policiais falsos e provocam pequenas colisões para enganar suas vítimas.

Um caso específico envolveu um homem que foi abordado por assaltantes armados após uma pequena batida. A experiência deixou marcas duradouras, levando-o a adotar medidas de segurança mais rigorosas, como escurecer os vidros do carro e evitar dirigir com as janelas abertas.

Assista ao vídeo - Ladrões simulam acidentes de trânsito para atacar vítimas quando elas descem do carro

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!