Vendas de imóveis em São Paulo têm alta de 24% entre janeiro e maio

A cidade de São Paulo teve uma alta de 24% nas vendas de imóveis entre janeiro e maio deste ano. Segundo um levantamento da Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias), ao menos 47 mil unidades foram vendidas na capital paulista no período.



O volume de lançamentos nesse mesmo período coincidiu com o total de vendas, ultrapassando também as 47 mil unidades. O valor total das vendas, que é a soma arrecadada com as unidades, teve um aumento de 47% em relação ao mesmo recorte do ano passado.



Especialistas afirmam que o cenário reflete um movimento de maior busca pelo sonho da casa própria para fugir do aluguel, que teve uma alta acima da média da inflação nos últimos anos. A expansão das vendas foi também impulsionada pelo programa Minha Casa, Minha Vida .