Criminosos usam e-mails falsos para aplicar golpes durante declaração do Imposto de Renda Golpistas se passam pela Receita Federal para enganar contribuintes JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 21h48 (Atualizado em 28/03/2025 - 21h48 )

Golpe do CPF irregular: criminosos se passam pela Receita Federal para enganar contribuintes

Durante o período de declaração do Imposto de Renda, criminosos têm enviado e-mails falsos em nome da Receita Federal, alegando irregularidades no CPF dos contribuintes para cobrar taxas de regularização. José Roberto foi uma das vítimas abordadas por esse golpe sofisticado que usa tecnologia avançada e operações internacionais. Ele recebeu um e-mail com aparência oficial e quase pagou um boleto de R$1.500,00 antes de ser alertado por um amigo sobre a fraude.

Especialistas destacam que os golpistas enviam essas mensagens para milhões de pessoas, esperando que uma pequena porcentagem caia na armadilha. A Receita Federal esclarece que não realiza esse tipo de contato por e-mail ou correspondência e orienta os contribuintes a verificarem suas informações diretamente no site ou aplicativo oficial da Receita. Até agora, mais de 4,6 milhões de declarações foram recebidas pela Receita, representando apenas 10% do total esperado.

Assista em vídeo - Golpe do CPF irregular: criminosos se passam pela Receita Federal para enganar contribuintes

