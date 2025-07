Crise entre Congresso e Planalto sobre IOF domina Fórum de Lisboa Evento em Portugal reúne autoridades brasileiras para discutir tensões políticas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/07/2025 - 23h44 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h48 ) twitter

Crise gerada pela derrubada do aumento do IOF é um dos principais temas de debate no Fórum de Lisboa

A crise institucional gerada pela revogação do aumento do IOF se tornou um dos principais temas no Fórum de Lisboa, que ocorre na capital portuguesa com a presença de autoridades brasileiras. O evento destaca a tensão entre o Congresso e o Planalto, intensificada após o governo levar a questão ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O deputado Pedro Paulo, do PSD, afirmou que a medida provisória proposta pelo governo para aumentar a arrecadação não encontra apoio no Legislativo. Ele criticou a tentativa do governo de equilibrar suas contas apenas por meio de aumento de receita e revisão de alíquotas.

O advogado geral da União, Jorge Messias, ressaltou que o governo está disposto a dialogar, destacando a importância do princípio da separação de poderes. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que cabe ao STF decidir sobre as divergências entre o Executivo e o Legislativo em relação às alíquotas do IOF.

