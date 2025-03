Cuidados essenciais ao contratar empréstimo consignado Empréstimo com parcelas descontadas diretamente do salário oferece juros baixos JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 23h08 (Atualizado em 24/03/2025 - 23h08 ) twitter

Entenda as regras do empréstimo consignado e os cuidados que o trabalhador deve ter

O empréstimo consignado é uma alternativa para trabalhadores que buscam crédito rápido com taxas de juros reduzidas, mas demanda atenção à gestão financeira pessoal. As parcelas são descontadas automaticamente do contracheque, e o governo limita o comprometimento a 35% do salário para evitar sobrecarga financeira.

João Elson solicitou um empréstimo para quitar uma dívida utilizando a Carteira de Trabalho Digital e está avaliando propostas de várias instituições. Os bancos oferecem variações nas taxas, com a menor sendo de 2,59% ao mês até o momento. Além dos juros, o empréstimo deve ser analisado quanto ao prazo de pagamento, valor das parcelas e condições gerais do contrato.

Um aspecto importante do consignado é a utilização do FGTS como garantia, que pode chegar a 10% do saldo e 100% da multa rescisória em caso de demissão. Cerca de 47 milhões de trabalhadores têm potencial acesso a essa modalidade de crédito, que abrange inclusive trabalhadores rurais e domésticos com carteira assinada.

Especialistas recomendam cautela com o comprometimento do salário, pois, embora a modalidade apresente juros menores, ela ainda reduz o poder de compra do trabalhador devido às taxas embutidas.

Entenda as regras do empréstimo consignado e os cuidados que o trabalhador deve ter

