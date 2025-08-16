Logo R7.com
Cuidados essenciais para a saúde durante a seca

Altas temperaturas e falta de chuva afetam a umidade do ar no Brasil

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Regiões do Brasil sofrem com baixos níveis de umidade do ar devido ao calor e falta de chuvas.
  • Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste são as áreas mais afetadas pela seca.
  • Para proteger a saúde, é importante beber água, evitar exercícios ao ar livre no calor e umidificar ambientes internos.
  • A expectativa é que a situação melhore em setembro com a chegada da primavera e das chuvas.

 

Regiões do Brasil enfrentam baixos níveis de umidade do ar devido ao calor intenso e à ausência de chuvas, especialmente no Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste. Essa combinação agrava a seca e representa riscos à saúde.

Com a elevação das temperaturas à tarde, o ar retém menos vapor d’água por causa da escassez de precipitações. Para lidar com essa situação, recomenda-se beber bastante água, evitar exercícios ao ar livre durante a tarde e manter ambientes internos úmidos.

A expectativa é que a situação melhore em setembro com a chegada da primavera e o retorno das chuvas.

Quais regiões do Brasil estão enfrentando problemas com a umidade do ar?

Regiões do Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste do Brasil estão enfrentando baixos níveis de umidade do ar devido ao calor intenso e à ausência de chuvas.


Quais são os riscos associados à seca e à baixa umidade do ar?

A combinação de calor intenso e baixos níveis de umidade do ar agrava a seca e representa riscos à saúde.

Quais cuidados são recomendados para lidar com a seca?

Para lidar com a seca, recomenda-se beber bastante água, evitar exercícios ao ar livre durante a tarde e manter ambientes internos úmidos.


Quando se espera uma melhora na situação da umidade do ar no Brasil?

A expectativa é que a situação melhore em setembro com a chegada da primavera e o retorno das chuvas.

