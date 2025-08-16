Cuidados essenciais para a saúde durante a seca

Regiões do Brasil sofrem com baixos níveis de umidade do ar devido ao calor e falta de chuvas.
Regiões do Brasil enfrentam baixos níveis de umidade do ar devido ao calor intenso e à ausência de chuvas, especialmente no Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste. Essa combinação agrava a seca e representa riscos à saúde.
Com a elevação das temperaturas à tarde, o ar retém menos vapor d’água por causa da escassez de precipitações. Para lidar com essa situação, recomenda-se beber bastante água, evitar exercícios ao ar livre durante a tarde e manter ambientes internos úmidos.
A expectativa é que a situação melhore em setembro com a chegada da primavera e o retorno das chuvas.
Quais regiões do Brasil estão enfrentando problemas com a umidade do ar?
Regiões do Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste do Brasil estão enfrentando baixos níveis de umidade do ar devido ao calor intenso e à ausência de chuvas.
Quais são os riscos associados à seca e à baixa umidade do ar?
A combinação de calor intenso e baixos níveis de umidade do ar agrava a seca e representa riscos à saúde.
Quais cuidados são recomendados para lidar com a seca?
Para lidar com a seca, recomenda-se beber bastante água, evitar exercícios ao ar livre durante a tarde e manter ambientes internos úmidos.
Quando se espera uma melhora na situação da umidade do ar no Brasil?
A expectativa é que a situação melhore em setembro com a chegada da primavera e o retorno das chuvas.
