Cuidados essenciais para a saúde durante a seca Altas temperaturas e falta de chuva afetam a umidade do ar no Brasil JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h15 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Regiões do Brasil sofrem com baixos níveis de umidade do ar devido ao calor e falta de chuvas.

Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste são as áreas mais afetadas pela seca.

Para proteger a saúde, é importante beber água, evitar exercícios ao ar livre no calor e umidificar ambientes internos.

A expectativa é que a situação melhore em setembro com a chegada da primavera e das chuvas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Regiões do Brasil enfrentam baixos níveis de umidade do ar devido ao calor intenso e à ausência de chuvas, especialmente no Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste. Essa combinação agrava a seca e representa riscos à saúde.

Com a elevação das temperaturas à tarde, o ar retém menos vapor d’água por causa da escassez de precipitações. Para lidar com essa situação, recomenda-se beber bastante água, evitar exercícios ao ar livre durante a tarde e manter ambientes internos úmidos.

A expectativa é que a situação melhore em setembro com a chegada da primavera e o retorno das chuvas.

Quais regiões do Brasil estão enfrentando problemas com a umidade do ar?

Regiões do Centro-Oeste, interior do Sudeste e Nordeste do Brasil estão enfrentando baixos níveis de umidade do ar devido ao calor intenso e à ausência de chuvas.

‌



Quais são os riscos associados à seca e à baixa umidade do ar?

A combinação de calor intenso e baixos níveis de umidade do ar agrava a seca e representa riscos à saúde.

Quais cuidados são recomendados para lidar com a seca?

Para lidar com a seca, recomenda-se beber bastante água, evitar exercícios ao ar livre durante a tarde e manter ambientes internos úmidos.

‌



Quando se espera uma melhora na situação da umidade do ar no Brasil?

A expectativa é que a situação melhore em setembro com a chegada da primavera e o retorno das chuvas.

Veja também

‌



PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Regulação das redes sociais no Brasil será feita em dois projetos de lei Assista à íntegra do Jornal da Record | 15/08/2025 Saiba os cuidados com a saúde necessários em dias de baixos índices de umidade do ar Hytalo Santos e o companheiro estão detidos na carceragem de uma delegacia de Carapicuíba (SP) Minuto JR: 80 cidades do Rio Grande do Norte recebem alerta por conta das fortes chuvas Regiões Sudeste e Centro-Oeste estão em alerta para o aparecimento de escorpiões Ministério da Justiça intensifica ações de localização de desaparecidos em hospitais públicos Rodovia construída para a COP30 em Belém destrói boa parte da floresta nativa, acusam moradores Tensão no Oriente Médio alcança também o Líbano e Hezbollah ameaça iniciar uma guerra civil Donald Trump e Vladimir Putin se reúnem no Alasca para discutir situação da Ucrânia Sistema inédito de monitoramento usa drones térmicos para diminuir riscos de incêndios nas rodovias Minuto JR: Incêndios florestais devastam área mais de 148 mil hectares na Espanha Dias Toffoli anula atos de Sergio Moro contra Vaccari Neto na Lava Jato Lula chama de 'turbulência desnecessária' a crise tarifária com os EUA Ex-diretor da PRF é condenado por uso político da corporação nas Eleições de 2022 Menino de 7 anos é baleado na escola durante aula de Educação Física, no Rio de Janeiro Caminho escolhido pelo governo para amenizar efeitos do tarifaço deve impactar gastos públicos Arma usada em homicídio de gari é a mesma que foi encontrada em apartamento de empresário Taxa de desemprego no Brasil atinge o menor índice desde 2012 Disputa entre facções rivais provoca madrugada de tiroteios e terror na zona norte do Rio

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!