Decisão de Flávio Dino impacta mercado financeiro

A declaração de Flávio Dino de que leis estrangeiras não podem ser aplicadas no Brasil repercutiu no mercado financeiro. O índice Ibovespa caiu mais de 2%, atingindo 134.430 pontos, marcando a maior queda diária desde abril. Em contrapartida, o dólar subiu 1,19%, cotado a R$ 5,49.
Os investidores estão preocupados com o impacto financeiro nos bancos que operam nos Estados Unidos, caso se recusem a aplicar as sanções econômicas impostas pelo governo americano contra o ministro Alexandre de Moraes.
