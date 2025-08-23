Defesa de Bolsonaro contesta relatório da Polícia Federal
Advogados refutam acusações de descumprimento de medidas cautelares
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
A defesa de Jair Bolsonaro apresentou esclarecimentos sobre as alegações de descumprimento de medidas cautelares e possível fuga para a Argentina apontadas pela Polícia Federal. A resposta foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes antes do prazo final.
Os advogados afirmaram que o ex-presidente sempre cumpriu as medidas judiciais impostas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Eles descreveram o relatório da PF como uma tentativa de desmoralização política e alegaram que o pedido de asilo à Argentina era apenas um rascunho antigo. Também criticaram a utilização de conversas privadas e disputas familiares como parte das investigações.
Além disso, a defesa solicitou a revisão da decisão de prisão domiciliar. O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no caso da tentativa de golpe de Estado está agendado para o início de setembro. O ministro Alexandre de Moraes analisará as manifestações da defesa e da Procuradoria Geral da República.
Assista ao vídeo - Defesa de Bolsonaro presta esclarecimentos sobre supostos descumprimentos de medidas cautelares
