Defesa de Bolsonaro contesta relatório da Polícia Federal

Advogados refutam acusações de descumprimento de medidas cautelares

  • A defesa de Jair Bolsonaro contestou alegações da Polícia Federal sobre descumprimento de medidas cautelares.
  • Os advogados afirmaram que o ex-presidente sempre cumpriu as determinações judiciais, incluindo uso de tornozeleira eletrônica.
  • Criticaram o relatório da PF como uma tentativa de desmoralização política e reclamaram da utilização de conversas privadas nas investigações.
  • Solicitaram a revisão da decisão de prisão domiciliar; o julgamento está agendado para o início de setembro.

 

A defesa de Jair Bolsonaro apresentou esclarecimentos sobre as alegações de descumprimento de medidas cautelares e possível fuga para a Argentina apontadas pela Polícia Federal. A resposta foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes antes do prazo final.

Os advogados afirmaram que o ex-presidente sempre cumpriu as medidas judiciais impostas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Eles descreveram o relatório da PF como uma tentativa de desmoralização política e alegaram que o pedido de asilo à Argentina era apenas um rascunho antigo. Também criticaram a utilização de conversas privadas e disputas familiares como parte das investigações.

Além disso, a defesa solicitou a revisão da decisão de prisão domiciliar. O julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no caso da tentativa de golpe de Estado está agendado para o início de setembro. O ministro Alexandre de Moraes analisará as manifestações da defesa e da Procuradoria Geral da República.

Perguntas e Respostas

Qual foi o objetivo da defesa de Jair Bolsonaro ao apresentar esclarecimentos ao ministro Alexandre de Moraes?


A defesa de Jair Bolsonaro apresentou esclarecimentos para refutar as alegações de descumprimento de medidas cautelares e uma possível fuga para a Argentina, que foram apontadas pela Polícia Federal.

Como a defesa de Bolsonaro descreveu o relatório da Polícia Federal?


A defesa descreveu o relatório da Polícia Federal como uma tentativa de desmoralização política e afirmou que o pedido de asilo à Argentina era apenas um rascunho antigo.

Quais medidas a defesa argumentou que Jair Bolsonaro sempre cumpriu?


A defesa afirmou que o ex-presidente sempre cumpriu as medidas judiciais impostas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Qual é a data agendada para o julgamento de Bolsonaro e outros réus no caso da tentativa de golpe de Estado?

O julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus no caso da tentativa de golpe de Estado está agendado para o início de setembro.

