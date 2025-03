Defesa de Laerte Codonho recorrerá da acusação de crime ambiental em construção de fábrica JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 17/03/2025 - 23h24 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h09 ) twitter

A defesa do empresário Laerte Codonho vai recorrer na Justiça da acusação de um suposto crime ambiental em uma obra em São Lourenço da Serra. Documentos mostram que a Justiça e o Ministério Público autorizaram a construção da fábrica que vai gerar milhares de empregos e movimentar a economia da cidade que fica na região metropolitana de São Paulo. Além da escritura, o Ministério Público deu um parecer favorável à obra e uma decisão da Justiça liberou continuidade da construção da fábrica nesta área. As duas autorizações saíram em janeiro de 2025. O promotor do Ministério Público, que atua em Itapecerica Da Serra, "reiterou a urgência na finalização das obras, tendo em vista a temporada de chuvas". Na mesma decisão, Laerte Codonho também foi condenado por falsidade ideológica, devido a um documento com uma assinatura que supostamente seria dele, mas a defesa tem um laudo pericial, que aponta que a assinatura não é do empresário.

