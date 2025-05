Demanda por caneta emagrecedora gera filas e alerta para fraudes Anvisa alerta sobre sites falsos que anunciam o produto JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/05/2025 - 22h57 (Atualizado em 07/05/2025 - 22h57 ) twitter

Venda de nova caneta emagrecedora provoca fila de espera nas farmácias; Anvisa alerta para golpes

O lançamento de uma nova caneta emagrecedora no Brasil está provocando filas de espera nas farmácias. A ANVISA alerta para o risco de fraudes em sites que anunciam o produto falsamente. Apesar do alto custo, a procura por essas canetas tem crescido, sendo originalmente destinadas ao controle do diabetes, mas também prescritas para perda de peso.

Em São Paulo, o estoque inicial do produto já se esgotou em algumas farmácias, resultando em listas de espera significativas. Outras redes também registram filas consideráveis. A ANVISA destaca que sites fraudulentos estão usando seu nome para enganar consumidores.

A agência esclarece que não vende medicamentos nem atua como intermediária nesse processo. Atualmente, é possível adquirir esses medicamentos repetidamente com uma única receita no Brasil, mas isso mudará com a nova resolução da ANVISA que exigirá a retenção da receita pelas farmácias após a compra. A medida foi aprovada e aguarda publicação oficial, com um prazo de 60 dias para implementação.

