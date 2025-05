Primeiro grupo de imigrantes ilegais em Portugal deve receber aviso para sair do país nesta semana

Em Portugal, o primeiro grupo de imigrantes em situação irregular deve receber, ainda nessa semana, o aviso para deixar o país. Eles terão prazo de 20 dias para sair voluntariamente. Todos os 18 mil estrangeiros ilegais tiveram pedidos de residência recusados por não cumprirem as exigências para ficar no país. Muitos perderam o prazo legal para entrar com processo. Cerca de 75% do total são de países do continente asiático: Índia, Bangladesh, Paquistão, Nepal e Sri Lanka. Uma minoria, 2,5%, 449 pessoas, são de brasileiros ou vieram de países africanos de língua portuguesa. A embaixada do Brasil em Lisboa disse que acompanha a situação e que ainda não foram divulgados dados oficiais sobre o número de brasileiros afetados.



