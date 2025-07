Deputado Junior Mano é investigado por suspeita de desvio de verbas públicas Operação da PF apura uso de emendas parlamentares para compra de votos no Ceará JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/07/2025 - 01h55 (Atualizado em 09/07/2025 - 01h55 ) twitter

Deputado Junior Mano (PSB-CE) é alvo de operação da PF por suspeita de desvio de recursos públicos

A Polícia Federal realizou uma operação na Câmara dos Deputados para investigar o desvio de recursos públicos destinados a financiar campanhas eleitorais no Ceará. O deputado federal Junior Mano, do PSB, é um dos principais alvos, suspeito de usar emendas parlamentares para compra de votos e direcionamento de recursos.

A ação foi autorizada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e incluiu 15 mandados de busca e apreensão em Brasília e cinco municípios cearenses. Além do parlamentar, outras cinco pessoas estão sob investigação por suposta participação em um esquema criminoso que manipulava licitações para beneficiar empresas específicas.

A Justiça bloqueou mais de R$ 54 milhões em ativos de pessoas físicas e empresas envolvidas no caso. Dados indicam que nos últimos três anos, Junior Mano destinou mais de R$ 88 milhões em emendas parlamentares. Em resposta às acusações, a assessoria do deputado negou seu envolvimento em funções executivas ou administrativas em prefeituras ou comissões de licitação. O PSB aguarda que as investigações esclareçam os fatos dentro do devido processo legal.

O ministro Gilmar Mendes também autorizou novas investigações para verificar a possível participação de outras autoridades com foro privilegiado no desvio de emendas parlamentares.

