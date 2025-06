Deputados federais revogam decreto que eleva IOF Votação virtual surpreende governo; Senado analisa decisão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 22h25 (Atualizado em 25/06/2025 - 22h25 ) twitter

Deputados derrubam decreto do governo que aumenta o IOF

A Câmara dos Deputados decidiu revogar o decreto presidencial que eleva as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A votação contou com 383 deputados a favor da revogação, enquanto 98 foram contrários. A maioria dos parlamentares participou do processo de forma remota.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, foi responsável por incluir a pauta para votação, surpreendendo os governistas que não esperavam a decisão e tentaram postergar a votação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a medida, argumentando que o decreto visava corrigir desigualdades e combater a evasão fiscal entre os mais ricos. A proposta agora está sob análise do Senado.

