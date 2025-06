IOF: Impasse entre governo e Congresso repercute no mercado e dólar sobe

O impasse entre governo federal e o Congresso no caso do IOF movimentou o mercado financeiro. A decisão pode impactar várias áreas da economia. No fim do dia, o índice Bovespa fechou em baixa de 1,02%, aos 135.767 pontos. O valor do dólar aumentou pelo segundo dia seguido, vendido a R$ 5,55.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!