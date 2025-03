Descoberta de bomba da Segunda Guerra interrompe transporte em Paris Artefato de 500 quilos foi encontrado durante manutenção em estação central JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 08/03/2025 - 00h50 (Atualizado em 08/03/2025 - 00h50 ) twitter

Bomba da Segunda Guerra Mundial encontrada em Paris paralisa estação de trem e gera tumulto

Uma bomba não detonada da Segunda Guerra Mundial foi encontrada nos trilhos de uma estação central de Paris durante obras de manutenção. A descoberta do artefato de 500 quilos levou à suspensão do metrô e das viagens de trens internacionais, causando tumulto no local. Especialistas foram acionados para desarmar a bomba, permitindo que as atividades na estação ferroviária fossem retomadas.

