Desemprego no Brasil atinge menor taxa desde 2012

Renda média do trabalhador chega a R$ 3.477 no segundo trimestre

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,8% no segundo trimestre, marcando o menor índice desde 2012. De acordo com o IBGE, 18 estados registraram queda no número de desempregados. A renda média dos trabalhadores alcançou R$ 3.477, enquanto 74% dos trabalhadores do setor privado possuem carteira assinada.

