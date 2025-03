Desemprego sobe e fica em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/03/2025 - 14h57 (Atualizado em 06/03/2025 - 01h11 ) twitter

O desemprego subiu e ficou em 6,5% no trimestre encerrado em janeiro. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (27) pelo IBGE. Houve crescimento de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, terminado em outubro. Mesmo com o aumento, esse é o menor índice da série histórica para esse período do ano.

