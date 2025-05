Despedida emocionante de Nana Caymmi no Rio Velório da cantora reuniu família e amigos no Theatro Municipal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/05/2025 - 23h42 (Atualizado em 02/05/2025 - 23h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Familiares, amigos e fãs se despedem da cantora Nana Caymmi em velório no RJ

Familiares, amigos e admiradores compareceram ao velório da renomada cantora Nana Caymmi no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Aos 84 anos, ela faleceu devido a falência múltipla dos órgãos. Entre os presentes estava Gilberto Gil, ex-marido da artista, que prestou suas homenagens emocionadas.

Desde julho do ano passado, Nana enfrentava complicações de saúde relacionadas à arritmia cardíaca. Sua morte foi sentida profundamente por admiradores e colegas. Milton Nascimento expressou sua tristeza nas redes sociais ao compartilhar uma foto antiga com Nana.

Filha do famoso Dorival Caymmi, Nana ganhou destaque nacional após participar do Festival de Música da RECORD. Sua carreira foi marcada por colaborações com grandes nomes da MPB como Tom Jobim e Vinícius de Moraes, conquistando reconhecimento tanto no Brasil quanto no exterior.

Assista em vídeo - Familiares, amigos e fãs se despedem da cantora Nana Caymmi em velório no RJ

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!