Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Dólar cai mais de 1% e atinge menor valor desde junho

Estabilidade dos preços nos EUA influencia mercado financeiro brasileiro

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

A inflação no Brasil ficou abaixo das expectativas, enquanto os preços nos Estados Unidos se mantiveram estáveis, impactando positivamente o mercado financeiro. O dólar apresentou uma queda superior a 1%, sendo cotado a R$ 5,38, o menor valor desde junho do ano passado. O Ibovespa subiu 1,69%, alcançando 137 mil pontos.

Veja também


Presidente Lula volta a reunir ministros para discutir tarifaço americano

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.