Donald Trump critica BRICS e defende Jair Bolsonaro contra perseguição

Trump critica países do BRICS e diz que Jair Bolsonaro é vítima de perseguição no Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou os países do BRICS após a recente reunião no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, ele defendeu o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, declarando-o vítima de perseguição política no Brasil. Trump destacou que Bolsonaro é um líder forte e afirmou que o julgamento deveria ocorrer apenas nas urnas eleitorais brasileiras.

Em resposta a uma declaração do BRICS sobre preocupações tarifárias, Trump ameaçou impor uma tarifa adicional de 10% a nações alinhadas a políticas contrárias aos interesses americanos. Embora o comunicado do grupo não cite os Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que Trump percebe uma tentativa do bloco de minar os interesses dos EUA.

Bolsonaro agradeceu o apoio de Trump e reforçou a alegação de perseguição política, chamando os processos contra ele de “aberração jurídica”. Ele está inelegível devido às acusações no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado. Ambos mantêm uma relação próxima, com Bolsonaro já tendo apoiado Trump em eleições passadas.

