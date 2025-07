Novas imagens podem ajudar a identificar criminosos que mataram empresário em Guarulhos (SP)

Novas imagens podem ajudar a polícia a identificar quem são os homens que teriam roubado e assassinado um empresário no sábado (5) em Guarulhos, na grande São Paulo. Dois homens foram flagrados por câmeras de segurança participando de um roubo e logo depois seguindo o carro de luxo do empresário. Parentes de Rodrigo disseram que não tinham conhecimento de inimizades do empresário ou que ele tivesse sofrido alguma ameaça. A vítima, que tinha registro de arma, foi encontrada com coldre vazio, o que segunda polícia, indica que uma pistola pode ter sido levada pelos criminosos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!