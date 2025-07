Drone flagra comboio armado na zona oeste do Rio Imagens mostram milícia aliada ao Terceiro Comando Puro no Catiri JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 23h41 (Atualizado em 28/07/2025 - 23h41 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Imagens de drone registraram um comboio armado no Catiri, zona oeste do Rio de Janeiro.

A área é marcada por conflitos entre milicianos e traficantes, devido à proximidade com presídios.

A Polícia Militar não abordou os veículos armados, mas investiga o incidente em resposta às imagens.

Após o registro, houve confronto e uma moradora foi ferida; três suspeitos foram presos e armamento foi apreendido.

Criminosos armados são flagrados circulando em comboio pela zona oeste do RJ

Imagens de drone capturaram um comboio armado no Catiri, zona oeste do Rio de Janeiro. A região é cenário de disputas entre milicianos e traficantes devido à sua proximidade estratégica com os presídios de Bangu. No último sábado (26), veículos com homens fortemente armados circularam livremente pela área, mesmo sob a presença da Polícia Militar que não realizou abordagens.

A comunidade está sob controle da milícia em aliança com o Terceiro Comando Puro. Após a divulgação das imagens, o comando da PM determinou que os policiais envolvidos sejam ouvidos pela corregedoria. A Polícia Civil também investiga o caso.

No dia seguinte ao registro do comboio, confrontos ocorreram na região. Uma moradora foi atingida por bala perdida durante o tiroteio, mas sobreviveu. Três suspeitos ligados ao comboio foram presos após troca de tiros com a polícia, que apreendeu quatro fuzis e munições.

