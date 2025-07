Polícia de São Paulo impede roubo a uma farmácia na zona sul da cidade

A polícia de São Paulo impediu um roubo a uma farmácia na zona sul da cidade. Funcionários do local conseguiram enviar um alerta para um grupo de mensagens de moradores e lojistas do bairro avisando que estavam sendo assaltados. Um integrante desse grupo acionou a PM, que chegou ao local em poucos minutos. Os dois criminosos foram presos.



