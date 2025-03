Ednaldo Rodrigues garante reeleição com chapa única na CBF Apoio unânime das federações estaduais e clubes das séries A e B assegura continuidade até 2030 JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 00h15 (Atualizado em 21/03/2025 - 00h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ednaldo Rodrigues registra chapa única para a CBF e será reeleito na próxima semana

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, formalizou sua candidatura em chapa única para as próximas eleições, garantindo sua reeleição com apoio integral das 27 federações estaduais e de 26 clubes das séries A e B. A eleição está agendada para a próxima segunda-feira, confirmando Rodrigues no comando da Confederação Brasileira de Futebol até março de 2030.

Rodrigues destacou que o suporte recebido é resultado de seu compromisso com a transparência e a busca por unidade no futebol. Além disso, reafirmou sua dedicação em combater o racismo e a discriminação nos estádios.

