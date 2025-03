Em meio às negociações, Trump afirma ser mais fácil lidar com a Rússia do que com a Ucrânia JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 08/03/2025 - 00h01 (Atualizado em 08/03/2025 - 18h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump afirmou que é mais fácil lidar com a Rússia do que com a Ucrânia, ao falar sobre as negociações de paz. A declaração vem depois de Trump afirmar, pelas redes sociais, que considera aplicar sanções e tarifas contra a Rússia até que um cessar-fogo e um acordo final de paz sejam alcançados. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse, nesta sexta (7), que as equipes dele e de Trump realizam um intenso trabalho para promover a paz o mais rápido possível.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD