Empresário Laerte Codonho recorrerá de condenação por crime ambiental Construção de fábrica em São Lourenço da Serra enfrenta controvérsias legais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/03/2025 - 00h07 (Atualizado em 18/03/2025 - 00h07 )

Defesa de Laerte Codonho recorrerá da acusação de crime ambiental em construção de fábrica

A defesa do empresário Laerte Codonho planeja recorrer da condenação por suposto crime ambiental relacionado a uma obra em São Lourenço da Serra. A construção da fábrica, autorizada pela Justiça e pelo Ministério Público, promete gerar empregos e desenvolvimento econômico na região. As autorizações foram concedidas em janeiro de 2025, com parecer favorável do Ministério Público devido à urgência imposta pela temporada de chuvas.

Apesar das aprovações, Codonho foi condenado por crime ambiental na comarca que solicitou urgência na obra. A defesa argumenta que todas as permissões necessárias foram obtidas, incluindo as da CETESB. Além disso, o empresário enfrenta acusações de corrupção ativa, negando ter oferecido vantagens indevidas a servidores públicos.

Codonho também foi condenado por falsidade ideológica devido a um documento com assinatura questionada; sua defesa apresenta um laudo pericial contestando sua autenticidade. Ele critica a atuação do GEDEC no caso, questionando sua jurisdição em Itapecerica da Serra. Condenado a mais de onze anos de prisão, Codonho confia que o Tribunal de Justiça de São Paulo reverterá a sentença em recurso.

