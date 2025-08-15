Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Empresário transferido para presídio em BH após suspeita de homicídio

Renê Júnior nega envolvimento na morte de gari em briga de trânsito

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

O empresário Renê Júnior foi transferido para um presídio na região metropolitana de Belo Horizonte após sua prisão ser convertida para preventiva. Ele é suspeito de envolvimento na morte do gari Laudemir de Souza Fernandes durante uma briga de trânsito em que se irritou com um caminhão de lixo bloqueando seu caminho. Testemunhas relataram que a situação escalou, resultando em disparos que atingiram o gari, que faleceu na última segunda-feira. Renê nega qualquer participação no crime.

Veja também


Advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro negaram todas as acusações

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.