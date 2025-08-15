Empresário transferido para presídio em BH após suspeita de homicídio

O empresário Renê Júnior foi transferido para um presídio na região metropolitana de Belo Horizonte após sua prisão ser convertida para preventiva. Ele é suspeito de envolvimento na morte do gari Laudemir de Souza Fernandes durante uma briga de trânsito em que se irritou com um caminhão de lixo bloqueando seu caminho. Testemunhas relataram que a situação escalou, resultando em disparos que atingiram o gari, que faleceu na última segunda-feira. Renê nega qualquer participação no crime.
