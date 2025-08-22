Empresários da Camisaria Colombo estão envolvidos em esquema de fraude bancária Falha no sistema permitiu transações ilícitas de R$ 21 milhões JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h26 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h27 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma falha no sistema bancário gerou um prejuízo de R$ 21 milhões envolvendo a Camisaria Colombo.

Os empresários ÁLvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf são os principais suspeitos; um está preso e o outro foragido.

Mais de 2.500 operações suspeitas transferiram fundos para empresas fora de São Paulo em três semanas.

A defesa dos empresários nega o envolvimento em atividades ilegais e as investigações continuam.

Donos da Camisaria Colombo são alvo de operação contra fraude em São Paulo

Uma falha no sistema bancário resultou em um prejuízo de R$ 21 milhões, envolvendo empresários associados à Camisaria Colombo em São Paulo. A polícia identificou que uma empresa de pagamentos explorou essa falha para realizar transações sem debitar valores das contas de origem.

Os principais alvos foram Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da rede de varejo e de uma empresa têxtil. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos; Álvaro foi detido, enquanto Paulo permanece foragido. As movimentações financeiras totalizaram R$ 21 milhões, apesar de um saldo original de apenas R$ 5 milhões.

A delegacia de crimes cibernéticos prendeu um ex-funcionário da empresa e um representante da empresa de gerenciamento financeiro. Em três semanas, ocorreram mais de 2.500 operações suspeitas que transferiram fundos para empresas fora da capital paulista. As investigações continuam para identificar todos os envolvidos e beneficiários do esquema.

A defesa dos empresários nega qualquer envolvimento em atividades ilícitas.

Perguntas e Respostas

Qual foi a falha que permitiu o esquema de fraude bancária envolvendo a Camisaria Colombo?

Uma falha no sistema bancário permitiu a realização de transações ilícitas que resultaram em um prejuízo de R$ 21 milhões.

Quem são os principais envolvidos no esquema de fraude?

Os principais alvos da investigação são Álvaro Jabur Maluf Júnior e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo e de uma empresa têxtil.

Quais ações foram tomadas pelas autoridades em relação aos empresários?

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Álvaro Jabur Maluf Júnir foi detido, enquanto Paulo Jabur Maluf permanece foragido.

O que as investigações revelaram até agora sobre as transações suspeitas?

As investigações indicam que mais de 2.500 operações suspeitas ocorreram em três semanas, transferindo fundos para empresas fora da capital paulista. A polícia também prendeu um ex-funcionário da empresa e um representante da empresa de gerenciamento financeiro.

Assista ao vídeo - Donos da Camisaria Colombo são alvo de operação contra fraude em São Paulo

