Enfermeira é morta após aniversário em São Paulo Suspeito confessa feminicídio e é preso na casa dos pais JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/07/2025 - 23h41 (Atualizado em 30/07/2025 - 23h41 )

RESUMO DA NOTÍCIA Uma enfermeira foi encontrada morta na zona sul de São Paulo, um dia após seu aniversário.

Juliana Marcelo do Nascimento, mãe de três filhos, foi vítima de feminicídio.

O suspeito, Denis Rogério Silva, foi preso após confessar o crime e deixado o local com seu filho.

O desentendimento entre os dois envolveu cobranças sobre um relacionamento sério e um empréstimo não pago.

Enfermeira é vítima de feminicídio um dia após completar 41 anos em SP

Uma enfermeira foi encontrada morta na escada de um prédio na zona sul de São Paulo, um dia após seu aniversário. Juliana Marcelo do Nascimento, técnica de enfermagem e mãe de três filhos, foi vítima de feminicídio. O suspeito, Denis Rogério Silva, bombeiro que conheceu Juliana por um site de relacionamentos, foi preso na casa dos pais após confessar o crime.

O incidente ocorreu após moradores serem alertados por um alarme de incêndio. Eles encontraram Juliana no oitavo andar do prédio. Antes de ser localizado pela polícia, Denis deixou o local com seu filho de 8 anos.

A discussão entre a vítima e o suspeito teria começado devido à cobrança por um relacionamento mais sério e por um empréstimo não pago. No estado de São Paulo, foram registrados 108 casos de feminicídio nos primeiros cinco meses deste ano, sendo 29 na capital. As autoridades coletaram evidências no apartamento para a investigação.

