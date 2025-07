Confronto entre facções rivais deixa uma pessoa ferida na zona norte do RJ

O confronto entre traficantes do Comando Vermelho e do Terceiro Comando Puro no bairro do Campinho, na zona norte do Rio de Janeiro, já dura dois dias. A Polícia Militar realiza uma operação na região para prender os criminosos responsáveis pelo caos nas comunidades. Os confrontos ocorrem devido uma tentativa de invasão do CV no Morro do Fubá, em Cascadura, que é dominado pelo TCP. Por conta da troca de tiros entre facções rivais, um homem foi baleado enquanto aguardava por um ônibus na noite de segunda-feira (28). A vítima foi socorrida em um hospital na região e não corre risco de morte.



