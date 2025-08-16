Escorpiões ameaçam Sudeste e Centro-Oeste do Brasil
Aumento de incidentes preocupa autoridades; crianças são as mais afetadas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O aumento de acidentes com escorpiões nas regiões Sudeste e Centro-Oeste tem gerado preocupação, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde mais de 3.600 incidentes foram registrados este ano. A maior parte dos casos envolve crianças menores de 10 anos.
Em Campo Grande, a moradora Carla foi picada duas vezes dentro de sua residência. Em um dos casos, ela experimentou tontura e enjoo. Outro relato é de Pamela, que teve um escorpião caindo sobre ela enquanto tomava café da manhã. A presença do animal é mais comum entre agosto e dezembro devido ao calor e umidade crescentes.
Em São Paulo, o bairro de Perdizes está em alerta há três meses devido à presença de escorpiões. No estado, mais de 24 mil acidentes foram registrados este ano. A dificuldade em exterminar os escorpiões leva à necessidade de conscientizar a população sobre a convivência com essa praga urbana.
Qual o motivo da preocupação em relação aos escorpiões nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil?
A preocupação se deve ao aumento de acidentes com escorpiões, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde foram registrados mais de 3.600 incidentes este ano, com a maior parte dos casos envolvendo crianças menores de 10 anos.
Quais são os relatos de pessoas que enfrentaram problemas com escorpiões?
A moradora Carla, de Campo Grande, foi picada duas vezes em sua casa, e em um dos incidentes, sentiu tontura e enjoo. Outra moradora, Pamela, teve um escorpião caindo sobre ela enquanto tomava café da manhã.
Quando é mais comum a presença de escorpiões?
A presença de escorpiões é mais comum entre agosto e dezembro, períodos que coincidem com o aumento do calor e da umidade.
Qual é a situação dos escorpiões em São Paulo?
Em São Paulo, o bairro de Perdizes está em alerta há três meses devido à presença de escorpiões, e o estado já registrou mais de 24 mil acidentes este ano, destacando a dificuldade em exterminar esses animais e a necessidade de conscientização da população.
Veja também
PLs visam regulação de conteúdo e aspectos econômicos das plataformas digitais
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!