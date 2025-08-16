Escorpiões ameaçam Sudeste e Centro-Oeste do Brasil Aumento de incidentes preocupa autoridades; crianças são as mais afetadas JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/08/2025 - 00h14 (Atualizado em 16/08/2025 - 00h14 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Escorpiões estão causando um aumento preocupante de incidentes nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

Mais de 3.600 acidentes foram registrados em Mato Grosso do Sul, afetando principalmente crianças menores de 10 anos.

Em São Paulo, foram reportados mais de 24 mil acidentes, especialmente no bairro de Perdizes, que está em alerta há três meses.

A presença dos escorpiões é mais comum entre agosto e dezembro devido ao calor e à umidade, exigindo conscientização da população para a convivência com esses animais.

O aumento de acidentes com escorpiões nas regiões Sudeste e Centro-Oeste tem gerado preocupação, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde mais de 3.600 incidentes foram registrados este ano. A maior parte dos casos envolve crianças menores de 10 anos.

Em Campo Grande, a moradora Carla foi picada duas vezes dentro de sua residência. Em um dos casos, ela experimentou tontura e enjoo. Outro relato é de Pamela, que teve um escorpião caindo sobre ela enquanto tomava café da manhã. A presença do animal é mais comum entre agosto e dezembro devido ao calor e umidade crescentes.

Em São Paulo, o bairro de Perdizes está em alerta há três meses devido à presença de escorpiões. No estado, mais de 24 mil acidentes foram registrados este ano. A dificuldade em exterminar os escorpiões leva à necessidade de conscientizar a população sobre a convivência com essa praga urbana.

Qual o motivo da preocupação em relação aos escorpiões nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil?

A preocupação se deve ao aumento de acidentes com escorpiões, especialmente em Mato Grosso do Sul, onde foram registrados mais de 3.600 incidentes este ano, com a maior parte dos casos envolvendo crianças menores de 10 anos.

Quais são os relatos de pessoas que enfrentaram problemas com escorpiões?

A moradora Carla, de Campo Grande, foi picada duas vezes em sua casa, e em um dos incidentes, sentiu tontura e enjoo. Outra moradora, Pamela, teve um escorpião caindo sobre ela enquanto tomava café da manhã.

Quando é mais comum a presença de escorpiões?

A presença de escorpiões é mais comum entre agosto e dezembro, períodos que coincidem com o aumento do calor e da umidade.

Qual é a situação dos escorpiões em São Paulo?

Em São Paulo, o bairro de Perdizes está em alerta há três meses devido à presença de escorpiões, e o estado já registrou mais de 24 mil acidentes este ano, destacando a dificuldade em exterminar esses animais e a necessidade de conscientização da população.

