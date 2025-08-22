Logo R7.com
Esquema de fraude em financiamento de carros no Rio de Janeiro

Milicianos são suspeitos de liderar golpe com prejuízo de R$ 6 milhões

JR na TV

Operação mira quadrilha de fraudes no financiamento de carros no Rio de Janeiro
Operação mira quadrilha de fraudes no financiamento de carros no Rio de Janeiro

Uma quadrilha obteve um financiamento para comprar mais de 70 veículos em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, usando documentos falsos. A polícia suspeita que milicianos do Rio de Janeiro estejam por trás dessa empresa de fachada que causou um prejuízo de quase R$ 6 milhões.

As investigações começaram em Minas Gerais e se estenderam ao Rio de Janeiro. Dos 76 carros adquiridos, 26 foram recuperados; alguns estavam sendo alugados informalmente para motoristas de aplicativo em um shopping. O responsável pela operação foi preso por receptação. Outros veículos foram localizados na zona oeste do Rio através de rastreamento por GPS. A quadrilha lucrou ao obter o financiamento fraudulento, alugar os carros e receber parte dos lucros dos motoristas.

Assista ao vídeo - Operação mira quadrilha de fraudes no financiamento de carros no Rio de Janeiro

