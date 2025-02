Estado de São Paulo está em alerta máximo para a febre amarela JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 26/02/2025 - 12h40 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O estado de São Paulo está em alerta máximo para a febre amarela. Já são 18 casos confirmados em humanos, sendo que em 12 deles a pessoa morreu. O principal lugar de contaminação tem sido Campinas, no interior do estado. Para tentar controlar os casos, o governo anunciou a vacinação ativa na cidade. Carros das unidades de saúde vão percorrer o município para procurar as pessoas que não se vacinaram.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD