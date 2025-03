Estêvão brilha aos 17 anos como promessa do Palmeiras Jovem atacante busca levar o Palmeiras à final do Paulistão antes de ir para o Chelsea JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 00h12 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h35 ) twitter

Aos 17 anos, Estêvão, do Palmeiras, é a revelação mais promissora da nova geração

Aos 17 anos, Estêvão se destaca como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Com uma impressionante marca de 30 participações diretas em gols, ele busca levar o Palmeiras à final do Campeonato Paulista antes de sua transferência para o Chelsea, na Inglaterra.

Conhecido como “Messinho” durante sua passagem pelo Cruzeiro, Estêvão tem brilhado no Palmeiras. Ele assumiu a posição deixada por Hendrick, que foi para o Real Madrid, e tem recebido elogios constantes do técnico Abel Ferreira por seu talento e habilidade.

Após seu desempenho notável nas quartas de final contra o São Bernardo, onde superou marcas de jogadores consagrados como Neymar, Estêvão se prepara para enfrentar o São Paulo nas semifinais. O jogo será realizado no estádio do Palmeiras, com o apoio fervoroso da torcida. A expectativa é que ele continue impressionando e contribuindo com resultados positivos para a equipe.

