EUA intensificam negociações com Hamas para libertação de reféns Trump busca apoio de Egito e Catar enquanto pressiona por liberação imediata JR na TV|Ri7a, a inteligência artifical do R7 07/03/2025 - 00h02 (Atualizado em 07/03/2025 - 00h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Governo dos EUA detalha negociação com o Hamas para a libertação de reféns israelenses

As autoridades dos Estados Unidos divulgaram informações sobre as tratativas com o grupo Hamas para o resgate de reféns israelenses. Steve Witkoff, representante especial no Oriente Médio, destacou que as conversas entre os EUA e o grupo terrorista ocorreram recentemente, com o objetivo de repatriar os reféns em segurança.

Na última quarta-feira, Donald Trump reuniu-se com sete ex-reféns na Casa Branca e deu um ultimato ao Hamas, exigindo a libertação imediata dos sequestrados. Após a conclusão da primeira fase de um acordo entre Israel e o Hamas, novos avanços não ocorreram. Como parte de sua estratégia, o governo americano iniciou negociações adicionais com Egito e Catar, países que atuam como mediadores na região.

Gershon Baskin, ex-negociador especializado em reféns, salienta que Trump exerce influência sobre nações árabes que poderão comunicar eficazmente as demandas americanas ao Hamas. Na Praça dos Sequestrados, familiares aguardam ansiosamente resultados positivos das pressões internacionais pela liberação dos 59 reféns ainda mantidos na Faixa de Gaza. A cooperação militar recente entre forças americanas e israelenses visa fortalecer a resposta a possíveis ameaças locais.

Assista em vídeo - Governo dos EUA detalha negociação com o Hamas para a libertação de reféns israelenses

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!