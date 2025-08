Ex-funcionários investigados por sabotagem em empresa de tecnologia Prejuízo ultrapassa R$ 10 milhões devido à concorrência desleal JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 23h29 (Atualizado em 04/08/2025 - 23h29 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Três ex-funcionários de uma empresa de tecnologia são investigados por sabotagem no Rio de Janeiro.

Os suspeitos teriam transferido dados confidenciais para concorrentes, resultando em prejuízo superior a R$ 10 milhões.

A polícia realizou buscas em sete endereços após o desaparecimento de um projeto de inteligência artificial.

Os ex-funcionários enfrentam acusações de concorrência desleal e apropriação indevida, enquanto a segurança contra espionagem industrial é reafirmada.

Ex-funcionários são investigados por sabotar empresa de tecnologia; prejuízo passa de R$ 10 milhões

No Rio de Janeiro, três ex-funcionários de uma empresa de tecnologia estão sob investigação por suspeita de sabotagem. Eles teriam transferido dados confidenciais para concorrentes, causando um prejuízo superior a R$ 10 milhões para o antigo empregador.

A polícia realizou buscas em sete endereços no Rio de Janeiro e Minas Gerais após a empresa perceber o desaparecimento de um projeto de inteligência artificial. Conversas entre funcionários indicaram que dados foram apagados dos sistemas e armazenados em sistemas próprios dos suspeitos, que planejavam ingressar em outra empresa.

Os ex-funcionários usaram acessos privilegiados para copiar senhas e códigos e agora enfrentam acusações de concorrência desleal, invasão de dispositivos com agravantes e apropriação indevida. A polícia continua investigando a possível participação de outros envolvidos. Especialistas alertam para a importância de reforçar a segurança contra espionagem industrial no Brasil, especialmente com o crescimento esperado do mercado de inteligência artificial nos próximos anos.

