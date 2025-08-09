Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Ex-jogador do Botafogo atropela quatro pessoas no Rio

Acidente em Vargem Pequena deixa uma pessoa morta e outra gravemente ferida

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Ex-jogador Luan Plácido atropelou quatro pessoas em Vargem Pequena, Rio de Janeiro.
  • O acidente deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida.
  • Luan estava dirigindo em alta velocidade e foi visto alterado por testemunhas.
  • Ele foi preso, alegou uso de medicamentos, mas não quis fazer exames toxicológicos.

 

Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, ex-jogador das categorias de base do Botafogo, foi preso após atropelar quatro pessoas em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu pela manhã e resultou na morte de Ariane Carvalho e deixou outra vítima em estado grave.

Imagens exclusivas mostram o carro de Luan em alta velocidade desviando de veículos parados no semáforo. O veículo atingiu três ciclistas e um pedestre, que receberam atendimento no local antes de serem levados a um hospital próximo. Testemunhas relataram que Luan estava visivelmente alterado. Na delegacia, ele tentou pegar a arma de um policial e precisou ser algemado.

Luan alegou uso de medicamentos controlados e negou consumo de álcool ou drogas, mas se recusou a realizar exames toxicológicos. Com passagens por times no Brasil e nos Estados Unidos, ele pagou fiança de R$ 3 mil e responderá em liberdade.

Veja também


Mesa da Câmara prepara lista com 60 deputados que podem ser punidos pelo Conselho de Ética; Lula defende impeachment de parlamentares que ocuparam o Congresso

JR na TV playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.