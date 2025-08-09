Ex-jogador do Botafogo atropela quatro pessoas no Rio

Ex-jogador Luan Plácido atropelou quatro pessoas em Vargem Pequena, Rio de Janeiro.
O acidente deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida.
Luan estava dirigindo em alta velocidade e foi visto alterado por testemunhas.
Ele foi preso, alegou uso de medicamentos, mas não quis fazer exames toxicológicos.
Luan Plácido Moreira da Costa, de 21 anos, ex-jogador das categorias de base do Botafogo, foi preso após atropelar quatro pessoas em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu pela manhã e resultou na morte de Ariane Carvalho e deixou outra vítima em estado grave.
Imagens exclusivas mostram o carro de Luan em alta velocidade desviando de veículos parados no semáforo. O veículo atingiu três ciclistas e um pedestre, que receberam atendimento no local antes de serem levados a um hospital próximo. Testemunhas relataram que Luan estava visivelmente alterado. Na delegacia, ele tentou pegar a arma de um policial e precisou ser algemado.
Luan alegou uso de medicamentos controlados e negou consumo de álcool ou drogas, mas se recusou a realizar exames toxicológicos. Com passagens por times no Brasil e nos Estados Unidos, ele pagou fiança de R$ 3 mil e responderá em liberdade.
