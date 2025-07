Ex-presidente Jair Bolsonaro se coloca à disposição para negociar tarifaço com Donald Trump Bolsonaro sugere anistia em acordo sobre tarifas e contesta acusações JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 20h33 (Atualizado em 17/07/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-presidente Jair Bolsonaro se coloca à disposição para negociar tarifaço com Donald Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro declarou em Brasília que está disposto a negociar com Donald Trump para reverter uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Ele sugeriu incluir a anistia aos condenados pelo dia 8 de janeiro como parte do acordo. Além disso, Bolsonaro criticou o relatório da Procuradoria-Geral da República que propõe sua condenação por tentativa de golpe.

Bolsonaro destacou que a continuidade das tarifas prejudicaria principalmente a população mais pobre e defendeu que o diálogo com os Estados Unidos poderia trazer benefícios. Ele contestou as acusações relacionadas ao dia 8 de janeiro, apontando que o relatório da Polícia Federal não mencionava seu envolvimento direto, enquanto o parecer da PGR conduzido por Paulo Goni o fazia especulativamente. Segundo Bolsonaro, seria necessário comprovar sua culpa com base em evidências concretas.

Assista ao vídeo - Ex-presidente Jair Bolsonaro se coloca à disposição para negociar tarifaço com Donald Trump

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!