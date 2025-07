Tarifaço de Trump: Senado define comissão temporária que vai negociar com governo americano

O Senado criou a comissão temporária para ir aos Estados Unidos tentar negociar com o Congresso americano as tarifas anunciadas por Donald Trump. Nesta quinta (17), foi o terceiro dia consecutivo de reuniões do comitê comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Representantes de empresas de softwares e de associações industriais se reuniram com o comitê interministerial criado pelo presidente Lula para discutir o tarifaço de 50% a produtos brasileiros. Alckmin, que preside o grupo, também se reuniu com Jorge Viana, presidente da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações.



