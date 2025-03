Executivos de grupo de saneamento são réus em processo de corrupção em prefeitura do interior de SP JR na TV|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/03/2025 - 22h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 12h09 ) twitter

Dois executivos que estão à frente de um dos maiores grupos de empresas de saneamento básico do país são réus em um processo que apura corrupção na prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A investigação começou em 2016 e o caso ainda não foi julgado. A empresa controla concessionárias de saneamento de água e esgoto que atuam em 760 cidades de 15 estados do Brasil. A AEGEA atualmente é presidida por Radamés Andrade Casseb. Ele e o diretor Leandro Marin Ramos são os acusados. Segundo o Ministério Público, mais de R$ 200 milhões foram desviados dos cofres públicos. Em nota, a AEGEA disse que reafirma o compromisso com a transparência e a integridade e que mantém seus esforços para levar saneamento de qualidade e desenvolvimento à população.

