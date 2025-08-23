Expectativa de corte de juros nos EUA impulsiona Bovespa Dólar registra queda em relação ao real JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 23h27 (Atualizado em 22/08/2025 - 23h27 ) twitter

Bolsa de Valores de São Paulo sobe mais de 2,5% com expectativa por redução de juros nos EUA

A expectativa pela redução dos juros nos Estados Unidos influenciou o mercado financeiro no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 2,5%, atingindo quase 138 mil pontos. Já o dólar caiu cerca de 1%, sendo cotado a R$ 5,42.

