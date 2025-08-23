Expectativa de corte de juros nos EUA impulsiona Bovespa

A expectativa pela redução dos juros nos Estados Unidos influenciou o mercado financeiro no Brasil. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu mais de 2,5%, atingindo quase 138 mil pontos. Já o dólar caiu cerca de 1%, sendo cotado a R$ 5,42.
Assista ao vídeo - Bolsa de Valores de São Paulo sobe mais de 2,5% com expectativa por redução de juros nos EUA
Veja também
Na Colômbia, presidente Lula diz que espera resposta de Donald Trump sobre convite para a COP30
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!