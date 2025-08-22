Fábrica clandestina de armas é descoberta em Santa Bárbara d’Oeste
Polícia Federal apreende mais de 40 fuzis em operação
A Polícia Federal desmantelou uma fábrica ilegal de armas em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. Mais de 40 fuzis ainda em processo de montagem foram apreendidos durante a operação que resultou na prisão de dois homens.
Dentro da fábrica, os agentes encontraram maquinário sofisticado capaz de produzir armas com precisão industrial. As peças eram fabricadas com tecnologia avançada similar à utilizada em indústrias aeronáuticas, mas destinadas à produção de fuzis.
Os suspeitos foram detidos em Americana enquanto descarregavam caixas com componentes do armamento. A investigação sugere que eles controlavam todas as fases da produção e transportavam o material separadamente para evitar fiscalização.
Embora os detidos alegassem que se tratava de réplicas, a polícia confirmou que eram armas reais com todos os mecanismos de disparo presentes. A suspeita é que os fuzis seriam enviados para facções criminosas em vários estados. Se condenados, os presos podem enfrentar até 18 anos de prisão. A investigação continua para identificar outros envolvidos no esquema.
