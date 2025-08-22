Fábrica clandestina de armas é descoberta em Santa Bárbara d’Oeste Polícia Federal apreende mais de 40 fuzis em operação JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 01h23 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fábrica clandestina de armas foi desmantelada em Santa Bárbara d'Oeste pela Polícia Federal.

Mais de 40 fuzis em processo de montagem foram apreendidos na operação.

Dois homens foram presos enquanto descarregavam componentes do armamento em Americana.

Suspeita indica que fuzis seriam enviados para facções criminosas; pena pode chegar a 18 anos.

Mais de 40 fuzis são apreendidos pela PF em fábrica clandestina de armas no interior de SP

A Polícia Federal desmantelou uma fábrica ilegal de armas em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo. Mais de 40 fuzis ainda em processo de montagem foram apreendidos durante a operação que resultou na prisão de dois homens.

Dentro da fábrica, os agentes encontraram maquinário sofisticado capaz de produzir armas com precisão industrial. As peças eram fabricadas com tecnologia avançada similar à utilizada em indústrias aeronáuticas, mas destinadas à produção de fuzis.

Os suspeitos foram detidos em Americana enquanto descarregavam caixas com componentes do armamento. A investigação sugere que eles controlavam todas as fases da produção e transportavam o material separadamente para evitar fiscalização.

Embora os detidos alegassem que se tratava de réplicas, a polícia confirmou que eram armas reais com todos os mecanismos de disparo presentes. A suspeita é que os fuzis seriam enviados para facções criminosas em vários estados. Se condenados, os presos podem enfrentar até 18 anos de prisão. A investigação continua para identificar outros envolvidos no esquema.

‌



Perguntas e Respostas

O que foi descoberto pela Polícia Federal em Santa Bárbara d’Oeste?

A Polícia Federal desmantelou uma fábrica ilegal de armas em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo.

‌



Quantos fuzis foram apreendidos durante a operação e o que foi encontrado na fábrica?

Mais de 40 fuzis ainda em processo de montagem foram apreendidos, além de maquinário sofisticado capaz de produzir armas com precisão industrial.

‌



O que a investigação revelou sobre os suspeitos detidos?

Os dois homens foram detidos em Americana enquanto descarregavam caixas com componentes de armamento e controlavam todas as fases da produção, transportando o material separadamente para evitar fiscalização.

Qual a possibilidade de condenação para os suspeitos se forem encontrados culpados?

Se condenados, os presos podem enfrentar até 18 anos de prisão.

Assista ao vídeo - Mais de 40 fuzis são apreendidos pela PF em fábrica clandestina de armas no interior de SP

Veja também

‌



Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra do Jornal da Record | 21/08/2025 Duas explosões próximas a base aérea na Colômbia deixam ao menos seis mortos Lula participa de entrega de 400 unidades móveis para tratamento dentário no interior de São Paulo Primeira reunião da CPMI do INSS está marcada para a próxima terça-feira (26) Minuto JR: Operação captura 26 membros do Comando Vermelho no Ceará Suspeitos de provocar rombo de R$ 110 milhões ao sistema financeiro são presos Homem é preso em SP por vender anabolizantes e medicamentos controlados em academias e na internet Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música Donos da Camisaria Colombo são alvo de operação contra fraude em São Paulo Bolsonaro teria movimentado mais de R$ 30 milhões em menos de um ano, segundo a PF Motoristas se recusam a fazer teste do bafômetro para tentar escapar da prisão em flagrante JR Dinheiro: empréstimos são a segunda maior causa de inadimplência no Brasil, revela levantamento Grupo de torcedores do Internacional agride integrantes de canal de internet Após briga generalizada, Independiente e Universidad de Chile podem ser eliminados da Sul-Americana PF indicia mais 22 pessoas pelo roubo ao Aeroporto de Caxias do Sul, no interior gaúcho Benjamin Netanyahu afirma que Israel vai manter ofensiva no território palestino EUA enviam mais três navios de guerra para a costa da Venezuela Minuto JR Mundo: Mais de mil bombeiros trabalham para conter um incêndio florestal na Califórnia Câmara dos Deputados aprova PL contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira (22)

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!