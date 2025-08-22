Falso entregador rouba celular de idosa em São Paulo Venda online de mochilas e adesivos falsos preocupa autoridades JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 01h23 (Atualizado em 22/08/2025 - 01h23 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Falso entregador roubou celular de idosa de 75 anos em São Paulo.

Vítima ficou ferida ao cair no chão durante o roubo.

Raimundo Alves, suspeito do crime, foi identificado e preso pela polícia.

Venda de mochilas e adesivos falsos alimenta práticas criminosas e compromete a imagem dos motoboys.

Idosa fica ferida após ter celular roubado por falso entregador em São Paulo

Um falso entregador roubou o celular de uma idosa de 75 anos em São Paulo, deixando-a ferida após cair no chão. As imagens do crime foram divulgadas nas redes sociais, permitindo à polícia identificar e prender Raimundo Alves, suspeito com antecedentes criminais.

O caso chama atenção para a facilidade com que criminosos se passam por entregadores comprando mochilas e adesivos online por preços baixos. Essa prática prejudica a imagem dos verdadeiros motoboys, conforme aponta o presidente do sindicato da categoria.

Além disso, há relatos de venda de contas de aplicativos em grupos de mensagens, aumentando a insegurança. A associação dos aplicativos afirma estar implementando medidas para coibir tais práticas ilegais exigindo cadastro completo dos entregadores. A vítima ainda está abalada pelo ocorrido.

Perguntas e Respostas

O que aconteceu com a idosa em São Paulo?

‌



Uma idosa de 75 anos foi roubada por um falso entregador, que também a deixou ferida após a vítima cair no chão durante o crime.

Quem é o suspeito do roubo?

‌



O suspeito foi identificado como Raimundo Alves, que possui antecedentes criminais. Ele foi preso após a divulgação das imagens do crime nas redes sociais.

Quais preocupações foram levantadas após o crime?

‌



O crime chamou a atenção para a facilidade com que criminosos se fazem passar por entregadores, comprando mochilas e adesivos falsos online a preços baixos, o que prejudica a imagem dos verdadeiros motoboys.

Como as autoridades estão tratando a questão da segurança dos entregadores?

A associação dos aplicativos está implementando medidas para coibir práticas ilegais, exigindo cadastro completo dos entregadores, em resposta ao aumento de relatos de venda de contas de aplicativos em grupos de mensagens.

Assista ao vídeo - Idosa fica ferida após ter celular roubado por falso entregador em São Paulo

