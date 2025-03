Feminicídio no Brasil: violência doméstica afeta milhões Mais de 20 milhões de mulheres sofreram violência no ano passado JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 23h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 23h26 ) twitter

Inimigo Íntimo: Mais de 20 milhões de mulheres sofreram algum tipo de violência no Brasil em 2024

A Lei do Feminicídio completou dez anos no Brasil, mas os casos desse crime continuam a aumentar. Em média, quatro mulheres são mortas diariamente. Em 2024, mais de 20 milhões enfrentaram algum tipo de violência doméstica. A maioria dos agressores são parceiros íntimos.

Aline Aparecida de Moura Queiroga, psicóloga de Sorocaba, foi uma dessas vítimas. Após registrar boletins de ocorrência contra seu ex-companheiro e obter medidas protetivas, ela foi assassinada no local de trabalho em junho de 2024. Seu caso ilustra a falha na proteção das mulheres mesmo com recursos disponíveis como o aplicativo Botão do Pânico.

Silvana, irmã de Aline, fundou um laboratório na Universidade de Londrina para estudar feminicídios. Dados mostram que Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia e Acre lideram em índices proporcionais desse crime. São Paulo tem o maior número absoluto.

Especialistas afirmam que, além das medidas legais, é necessária uma mudança cultural para proteger efetivamente as mulheres.

