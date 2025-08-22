Festivais de música no Brasil: eventos atraem artistas e movimentam turismo e economia
Um estudo revelou que um único festival pode gerar um impacto econômico de quase R$ 1,9 bilhão
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O Brasil tem se destacado como um destino atrativo para festivais de música, recebendo quase 3 mil artistas no ano passado, incluindo muitos internacionais. Esses eventos não apenas atraem um grande público, mas também geram empregos e movimentam a economia local, especialmente no setor de alimentos e bebidas.
Os festivais têm capacidade para entreter meio milhão de pessoas e empregam cerca de 25 mil trabalhadores, conforme informações dos organizadores. A preparação para esses eventos começa com bastante antecedência, com a montagem das estruturas iniciando meses antes da realização dos shows. Um estudo revelou que um único festival pode gerar um impacto econômico de quase R$ 1,9 bilhão em São Paulo.
A presença de artistas renomados atrai fãs de diversas partes do mundo, que aproveitam para explorar o país, contribuindo para o turismo. Empresas também veem nesses eventos uma oportunidade de promover suas marcas, patrocinando grandes shows internacionais. Para muitos fãs, participar dos festivais é uma experiência única, que envolve não apenas assistir aos shows, mas também a preparação para garantir um bom lugar próximo ao palco.
Perguntas e Respostas
Qual é o impacto econômico dos festivais de música no Brasil?
Os festivais de música no Brasil geram um impacto econômico significativo, com um único evento podendo gerar quase R$ 1,9 bilhão em São Paulo. Eles também criam cerca de 25 mil empregos e movimentam a economia local, especialmente nos setores de alimentos e bebidas.
Quantos artistas participam dos festivais de música no Brasil anualmente?
No ano passado, o Brasil recebeu quase 3 mil artistas, incluindo muitos internacionais, durante seus festivais de música.
Como os festivais de música influenciam o turismo no Brasil?
Os festivais atraem fãs de diversas partes do mundo, que aproveitam a oportunidade para explorar o país, contribuindo assim para o turismo local.
Qual é a preparação necessária para a realização de um festival de música?
A preparação para os festivais de música começa com bastante antecedência, com a montagem das estruturas iniciando meses antes da realização dos shows.
Assista ao vídeo - Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música
Veja também
Polícia Federal aponta que Jair Bolsonaro encaminhou mais de 300 vídeos durante período em que já estava proibido de usar as redes sociais
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!