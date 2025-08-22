Festivais de música no Brasil: eventos atraem artistas e movimentam turismo e economia Um estudo revelou que um único festival pode gerar um impacto econômico de quase R$ 1,9 bilhão JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/08/2025 - 00h28 (Atualizado em 22/08/2025 - 00h28 ) twitter

Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música

O Brasil tem se destacado como um destino atrativo para festivais de música, recebendo quase 3 mil artistas no ano passado, incluindo muitos internacionais. Esses eventos não apenas atraem um grande público, mas também geram empregos e movimentam a economia local, especialmente no setor de alimentos e bebidas.

Os festivais têm capacidade para entreter meio milhão de pessoas e empregam cerca de 25 mil trabalhadores, conforme informações dos organizadores. A preparação para esses eventos começa com bastante antecedência, com a montagem das estruturas iniciando meses antes da realização dos shows. Um estudo revelou que um único festival pode gerar um impacto econômico de quase R$ 1,9 bilhão em São Paulo.

A presença de artistas renomados atrai fãs de diversas partes do mundo, que aproveitam para explorar o país, contribuindo para o turismo. Empresas também veem nesses eventos uma oportunidade de promover suas marcas, patrocinando grandes shows internacionais. Para muitos fãs, participar dos festivais é uma experiência única, que envolve não apenas assistir aos shows, mas também a preparação para garantir um bom lugar próximo ao palco.

Qual é o impacto econômico dos festivais de música no Brasil?

Os festivais de música no Brasil geram um impacto econômico significativo, com um único evento podendo gerar quase R$ 1,9 bilhão em São Paulo. Eles também criam cerca de 25 mil empregos e movimentam a economia local, especialmente nos setores de alimentos e bebidas.

Quantos artistas participam dos festivais de música no Brasil anualmente?

No ano passado, o Brasil recebeu quase 3 mil artistas, incluindo muitos internacionais, durante seus festivais de música.

Como os festivais de música influenciam o turismo no Brasil?

Os festivais atraem fãs de diversas partes do mundo, que aproveitam a oportunidade para explorar o país, contribuindo assim para o turismo local.

Qual é a preparação necessária para a realização de um festival de música?

A preparação para os festivais de música começa com bastante antecedência, com a montagem das estruturas iniciando meses antes da realização dos shows.

Assista ao vídeo - Brasil se torna um dos destinos mais atrativos para os festivais de música

