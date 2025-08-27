Flamengo aplica maior goleada da era dos pontos corridos no Brasileirão Com vitória de 8 a 0 sobre o Vitória, Flamengo mantém liderança enquanto baianos enfrentam crise JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 22h00 (Atualizado em 26/08/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Flamengo venceu o Vit\u00f3ria por 8 a 0, estabelecendo a maior goleada da era dos pontos corridos no Brasileir\u00e3o.

A vitória garantiu a liderança do Flamengo na tabela e resultou na demiss\u00e3o do t\u00e9cnico F\u00e1bio Carilli do Vit\u00f3ria.

A equipe baiana, com 19 pontos, está na zona de rebaixamento e terá Rodrigo Chagas como t\u00e9cnico interino.

A goleada gerou sentimentos de vergonha entre os torcedores do Vit\u00f3ria e evidenciou a necessidade de mudanças estratégicas.

Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos

O Flamengo protagonizou um momento histórico no Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 8 a 0 no Maracanã. Este resultado se tornou a maior goleada desde que o Brasileirão adotou o formato de pontos corridos em 2003. O triunfo garantiu a posição de liderança do Flamengo na tabela e resultou na demissão do técnico Fábio Carilli do comando do Vitória.

O confronto ocorreu diante de mais de 60 mil espectadores que testemunharam um show de gols e habilidades. Logo no início, Samuel Lino abriu o marcador, seguido por três gols de Pedro, além de outros de Arrascaeta, Samuel Lino novamente, Luiz Araújo e Bruno Henrique de pênalti. O Flamengo consolidou-se como o primeiro time brasileiro a marcar 100 gols no ano.

Para o Vitória, a derrota refletiu em uma grave crise interna, culminando na demissão do técnico após apenas 49 dias no cargo. A equipe, atualmente na zona de rebaixamento com 19 pontos, retornou a Salvador em meio a tensões e ainda sem um treinador definido. Rodrigo Chagas foi nomeado técnico interino para o próximo confronto contra o Atlético Mineiro.

A repercussão da goleada foi intensa entre torcedores e elenco do Vitória, que expressaram sentimentos de vergonha e humilhação. A partida evidenciou a necessidade urgente de mudanças estratégicas para enfrentar os próximos desafios do campeonato.

‌



Perguntas e Respostas

Qual foi o resultado do jogo entre Flamengo e Vitória e qual a importância desse resultado?

O Flamengo venceu o Vitória por 8 a 0, o que se tornou a maior goleada na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro desde 2003. Essa vitória consolidou o Flamengo na liderança da tabela.

‌



Quem foi demitido após a derrota do Vitória e por que isso ocorreu?

O técnico Fábio Carilli foi demitido após a derrota, que refletiu uma grave crise interna no Vitória. Ele deixou o cargo após apenas 49 dias de trabalho.

‌



Como o Flamengo se destacou no jogo em termos de desempenho?

No jogo, o Flamengo se destacou ao marcar 100 gols no ano, tornando-se o primeiro time brasileiro a alcançar essa marca. Samuel Lino e Pedro foram alguns dos principais autores dos gols.

Qual é a situação atual do Vitória após essa goleada?

Após a goleada, o Vitória enfrenta uma crise e está na zona de rebaixamento com 19 pontos. O clube retornou a Salvador sem um treinador definido, e Rodrigo Chagas foi nomeado como técnico interino para o próximo jogo.

Assista ao vídeo - Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos

Veja também

‌



As áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui

JR na TV playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (27) Estados Unidos voltam a exigir entrevistas presenciais para pedidos de vistos estudantis Brasil é o maior alvo de golpes digitais da América Latina Jornal da Record tem acesso a pedido de socorro de família desaparecida em alto mar, em São Paulo CPMI do INSS vai convocar dez ex-presidentes do órgão e ex-ministros da Previdência Demitida por Trump, diretora do Banco Central americano afirma que vai recorrer da decisão Casal é mantido refém dentro de casa em bairro nobre de São Paulo Justiça determina redução de penas para sócios e músicos condenados pela tragédia na boate Kiss Avião que decolou do Aeroporto de Congonhas faz pouso de emergência depois de colidir com ave Minuto JR: carro cai de estacionamento e atinge casa na região central de SP Justiça de Pernambuco mantém prisão de homem suspeito de ameaçar o influenciador Felca PM e taxista são baleados durante operação em comunidades na zona norte do RJ Gêmeas siamesas passam por cirurgia de separação em Ribeirão Preto (SP) EUA: Departamento de Comércio dá parecer favorável à aplicação de tarifas sobre o aço brasileiro Santos apresenta Juan Pablo Vojvoda como novo técnico do time Máquina que fazia perfuração em obra particular tomba na região central de São Paulo Ministro Alexandre de Moraes determina monitoramento por 24 horas do ex-presidente Jair Bolsonaro Forte tempestade de granizo atinge cidade de Castro, no Paraná Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos Ministro da Defesa de Israel afirma que Lula apoia terroristas do Hamas

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!