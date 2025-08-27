Flamengo aplica maior goleada da era dos pontos corridos no Brasileirão
Com vitória de 8 a 0 sobre o Vitória, Flamengo mantém liderança enquanto baianos enfrentam crise
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O Flamengo protagonizou um momento histórico no Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 8 a 0 no Maracanã. Este resultado se tornou a maior goleada desde que o Brasileirão adotou o formato de pontos corridos em 2003. O triunfo garantiu a posição de liderança do Flamengo na tabela e resultou na demissão do técnico Fábio Carilli do comando do Vitória.
O confronto ocorreu diante de mais de 60 mil espectadores que testemunharam um show de gols e habilidades. Logo no início, Samuel Lino abriu o marcador, seguido por três gols de Pedro, além de outros de Arrascaeta, Samuel Lino novamente, Luiz Araújo e Bruno Henrique de pênalti. O Flamengo consolidou-se como o primeiro time brasileiro a marcar 100 gols no ano.
Para o Vitória, a derrota refletiu em uma grave crise interna, culminando na demissão do técnico após apenas 49 dias no cargo. A equipe, atualmente na zona de rebaixamento com 19 pontos, retornou a Salvador em meio a tensões e ainda sem um treinador definido. Rodrigo Chagas foi nomeado técnico interino para o próximo confronto contra o Atlético Mineiro.
A repercussão da goleada foi intensa entre torcedores e elenco do Vitória, que expressaram sentimentos de vergonha e humilhação. A partida evidenciou a necessidade urgente de mudanças estratégicas para enfrentar os próximos desafios do campeonato.
Perguntas e Respostas
Qual foi o resultado do jogo entre Flamengo e Vitória e qual a importância desse resultado?
O Flamengo venceu o Vitória por 8 a 0, o que se tornou a maior goleada na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro desde 2003. Essa vitória consolidou o Flamengo na liderança da tabela.
Quem foi demitido após a derrota do Vitória e por que isso ocorreu?
O técnico Fábio Carilli foi demitido após a derrota, que refletiu uma grave crise interna no Vitória. Ele deixou o cargo após apenas 49 dias de trabalho.
Como o Flamengo se destacou no jogo em termos de desempenho?
No jogo, o Flamengo se destacou ao marcar 100 gols no ano, tornando-se o primeiro time brasileiro a alcançar essa marca. Samuel Lino e Pedro foram alguns dos principais autores dos gols.
Qual é a situação atual do Vitória após essa goleada?
Após a goleada, o Vitória enfrenta uma crise e está na zona de rebaixamento com 19 pontos. O clube retornou a Salvador sem um treinador definido, e Rodrigo Chagas foi nomeado como técnico interino para o próximo jogo.
Assista ao vídeo - Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos
Veja também
As áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui
JR na TV playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!