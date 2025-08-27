Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Flamengo aplica maior goleada da era dos pontos corridos no Brasileirão

Com vitória de 8 a 0 sobre o Vitória, Flamengo mantém liderança enquanto baianos enfrentam crise

JR na TV|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Flamengo venceu o Vit\u00f3ria por 8 a 0, estabelecendo a maior goleada da era dos pontos corridos no Brasileir\u00e3o.
  • A vitória garantiu a liderança do Flamengo na tabela e resultou na demiss\u00e3o do t\u00e9cnico F\u00e1bio Carilli do Vit\u00f3ria.
  • A equipe baiana, com 19 pontos, está na zona de rebaixamento e terá Rodrigo Chagas como t\u00e9cnico interino.
  • A goleada gerou sentimentos de vergonha entre os torcedores do Vit\u00f3ria e evidenciou a necessidade de mudanças estratégicas.

 

Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos
Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos

O Flamengo protagonizou um momento histórico no Campeonato Brasileiro ao vencer o Vitória por 8 a 0 no Maracanã. Este resultado se tornou a maior goleada desde que o Brasileirão adotou o formato de pontos corridos em 2003. O triunfo garantiu a posição de liderança do Flamengo na tabela e resultou na demissão do técnico Fábio Carilli do comando do Vitória.

O confronto ocorreu diante de mais de 60 mil espectadores que testemunharam um show de gols e habilidades. Logo no início, Samuel Lino abriu o marcador, seguido por três gols de Pedro, além de outros de Arrascaeta, Samuel Lino novamente, Luiz Araújo e Bruno Henrique de pênalti. O Flamengo consolidou-se como o primeiro time brasileiro a marcar 100 gols no ano.

Para o Vitória, a derrota refletiu em uma grave crise interna, culminando na demissão do técnico após apenas 49 dias no cargo. A equipe, atualmente na zona de rebaixamento com 19 pontos, retornou a Salvador em meio a tensões e ainda sem um treinador definido. Rodrigo Chagas foi nomeado técnico interino para o próximo confronto contra o Atlético Mineiro.

A repercussão da goleada foi intensa entre torcedores e elenco do Vitória, que expressaram sentimentos de vergonha e humilhação. A partida evidenciou a necessidade urgente de mudanças estratégicas para enfrentar os próximos desafios do campeonato.


Perguntas e Respostas

Qual foi o resultado do jogo entre Flamengo e Vitória e qual a importância desse resultado?

O Flamengo venceu o Vitória por 8 a 0, o que se tornou a maior goleada na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro desde 2003. Essa vitória consolidou o Flamengo na liderança da tabela.


Quem foi demitido após a derrota do Vitória e por que isso ocorreu?

O técnico Fábio Carilli foi demitido após a derrota, que refletiu uma grave crise interna no Vitória. Ele deixou o cargo após apenas 49 dias de trabalho.


Como o Flamengo se destacou no jogo em termos de desempenho?

No jogo, o Flamengo se destacou ao marcar 100 gols no ano, tornando-se o primeiro time brasileiro a alcançar essa marca. Samuel Lino e Pedro foram alguns dos principais autores dos gols.

Qual é a situação atual do Vitória após essa goleada?

Após a goleada, o Vitória enfrenta uma crise e está na zona de rebaixamento com 19 pontos. O clube retornou a Salvador sem um treinador definido, e Rodrigo Chagas foi nomeado como técnico interino para o próximo jogo.

Assista ao vídeo - Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos

Veja também


As áreas de instabilidade se afastam um pouco mais da região Sul e o risco para temporais diminui

JR na TV playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.